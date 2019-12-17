Париж, , 22:06 — REGNUM Порядка 615 тысяч человек приняли участие в протестах против пенсионной реформы во Франции, сообщило 17 декабря министерство внутренних дел страны.

Уточняется, что в столице Франции на улицы вышли 76 тысяч человек.

Напомним, французы протестуют против пенсионной реформы, о которой премьер-министр этой страны Эдуар Филипп объявил в начале декабря. Власти заявляют, что реформой хотят упростить пенсионную систему.

Согласно этой реформе, у работающих граждан сохранится возможность выйти на пенсию в 62 года. Но для тех, кто выйдет на пенсию в 64 года, выплаты будут больше. Минимальная пенсия для отработавших полный стаж будет составлять €1 000 в месяц.

Реформа не затронет людей, которые родились раньше 1975 года. При этом отменяются льготы по более раннему выходу на пенсию, то есть пенсионный возраст будет один для всех.

Реформа вызвала наиболее сильный протест у тех, кто имеет право на досрочную пенсию. Протесты продолжаются полторы недели — в основном в Париже, Лионе, Марселе, Тулузе, Бордо, Нанте.

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