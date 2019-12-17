Киев, , 21:58 — REGNUM Беспорядки и столкновения с полицией у здания Верховной рады не являются законной формой дискуссии о законодательных инициативах, заявил 17 декабря президент Украины Владимир Зеленский в своем официальном Telegram-канале.

При этом он пообещал прислушаться к мнению граждан по поводу земельного рынка.

«Дискуссии о законодательных инициативах не должны нарушать закон. Я уважаю мнение украинцев, в течение нескольких месяцев мы слушаем предложения по реформам. Однако на митинге по закону о земле звучат не голоса фермеров, а политические лозунги. Из-за них пострадали и митингующие, и полицейские», — написал Зеленский.

По его словам, поправки в закон о продаже земли вносятся между первым и вторым чтением на основании обсуждений с украинцами.

«Мы прислушиваемся к людям», — написал Зеленский, но кто эти украинцы, не указал.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря украинские радикалы объявили бессрочной акцию протеста против закона о продаже земли на Украине. За день в результате столкновений пострадали 17 полицейских, 26 участников акции были задержаны.

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