Нью-Йорк, США, , 21:57 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш надеется, что Совет Безопасности ООН продлит механизм трансграничных поставок гуманитарной помощи в Сирию, действие которого истекает 19 декабря. Об этом заявил на брифинге официальный представитель главы Всемирной организации Стефан Дюжаррик.

«Трансграничная помощь имеет критическое значение для Сирии, и мы надеемся, что сможем продолжить доставлять её», — сказал он.

Напомним, на рассмотрение Совета Безопасности ООН будет внесено сразу два проекта резолюции по трансграничной гуманитарной помощи Сирии. Один проект подготовила российская сторона, ещё один разработан совместно представителями Бельгии, Германии и Кувейта.

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