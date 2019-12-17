Вашингтон, 17 декабря 2019, 21:48 — REGNUM О госпитализации Пола Манафорта, бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа, сообщает 17 декабря АВС.
По данным источников телеканала, госпитализация Манафорту понадобилась из-за проблем с сердцем. Он находится в больнице уже пять дней.
Поскольку Манафорт отбывает заключение как осуждённый по нескольким статьям, в том числе о сговоре против Соединённых Штатов и о лоббировании интересов и давлении на свидетелей, то он был помещён в тюремную больницу.
Напомним, Манафорт приговорён к семи с половиной годам тюрьмы и отбывает наказание в штате Пенсильвания. Сейчас политику 70 лет.
Читайте также: Пол Манафорт получил 7,5 года тюрьмы
Читайте ранее в этом сюжете: Манафорт заявил о своей невиновности в финансовых преступлениях