Нью-Йорк, США, , 21:11 — REGNUM Сроки вынесения на голосование в ООН резолюции по ослаблению санкций в отношении Северной Кореи пока не обозначены, сообщил 17 декабря журналистам российский постпред при СБ ООН Василий Небензя.

Небензя «Идут консультации, у нас никаких сроков нет».

Напомним, Россия и Китай предложили смягчить санкции в отношении Северной Кореи и 16 декабря внесли в Совет Безопасности ООН соответствующую резолюцию.

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