Кострома, , 21:00 — REGNUM Костромские школы присоединяются к всероссийской акции «Парта Героя», — сообщает Smi44

Проект «Парта Героя» посвящен 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Его цель — рассказать школьникам об их выдающихся земляках, совершивших доблестный поступок и проявивших личное мужество.

В школах, где учились ветераны войны и труда, боевых действий, выдающиеся деятели науки, культуры, искусства, спорта, устанавливают парты с их портретами. Право учиться за ними предоставляется лучшим ученикам образовательного учреждения.

В Костромской области первыми присоединились к проекту ученики школы из поселка Шунга Костромского района. Учебное заведение носит имя Героя Советского Союза Геннадия Гузанова, он окончил здесь 7 классов. Звание Героя Советского Союза ему было присвоено в 1945 году за мужество и героизм, проявленные при форсировании Одера. Теперь в школе есть и его «героическая парта». Первой почетное право учиться за ней предоставили девятикласснице Софии Мишиневой.

Следующей станет школа № 5 города Костромы. Здесь «Парта Героя» будет посвящена выпускнику школы, участнику боевых действий в Афганистане Алексею Трофимову. Командир группы спецназа был награжден орденом Красного Знамени (посмертно).