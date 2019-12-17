Бишкек, , 20:57 — REGNUM «Из-за членства Киргизии в ЕАЭС наши граждане оказываются в более выгодном правовом статусе, чем мигранты из Таджикистана и Узбекистана. Трагедия в Хабаровске бросает тень на эти достижения киргизско-российских отношений», — сказал киргизстанский политолог Игорь Шестаков, комментируя ИА REGNUM возможные последствия массового избиения мигрантов в Хабаровске.

Эксперт настаивает, что «неправомерные действия силовиков, о которых мы узнали из СМИ должны получить жесткую правовую оценку».

»Иначе будет сложно говорить об успешном решении вопроса пребыванию мигрантов из Киргизии в России. Из-за членства Киргизии в ЕАЭС наши граждане оказываются в более выгодном правовом статусе, чем мигранты из Таджикистана и Узбекистана. Трагедия в Хабаровске бросает тень на эти и другие достижения киргизско-российских отношений», — сказал Шестаков.

Читайте также: МИД Киргизии выразил протест посольству России по поводу избиения мигрантов

Из информации в СМИ политолог делает вывод, что «этот инцидент в первую очередь, может быть связан с бизнесом».

»Скорее всего, это попытка локального передела рынка транспортных услуг, в котором пострадали невинные люди — наемные работники из Киргизии».

Он подчеркивает, что «необходимо обеспечить максимальную прозрачность и объективность расследования со стороны правоохранительных органов и внешнеполитических ведомств России и Киргизии».

»Нужно найти и наказать виновных. Сейчас это задача номер один».

Читайте также: Омбудсмен разберётся с возможным избиением граждан Киргизии в Хабаровске

Собеседник отметил, что ему «прискорбно узнавать о таких инцидентах накануне предстоящего перекрестного года Киргизии в России, и России в Киргизии».

«Этот беспрецедентный случай в областном центре Дальнего Востока может в определенной степени в плане общественных оценок свести на нет предстоящие мероприятия в области укрепления и развития двусторонних отношений. Анонсированный перекрестный год — знаковое событие в двусторонних отношениях происходит впервые и организаторы хотят провести более пятидесяти совместных мероприятий. Если мы говорим об укреплении сотрудничества, нужно подкреплять слова делами», — резюмировал политолог.