Вашингтон, , 20:56 — REGNUM Сенат Конгресса США одобрил законопроект об оборонном бюджете Соединенных Штатов. Голосование состоялось сегодня, 17 декабря.

Оборонный бюджет США на будущий финансовый год составит баснословные $738 млрд. Из этих средств на «базовые» нужды Пентагона пойдет $635 млрд. Основная статья «базовых» нужд — это содержание многочисленных американских военных баз по всему миру.

На военные кампании США в Афганистане, Сирии, Йемене, а также на противодействие терроризму в других странах выделено $71,5 млрд (это больше, чем весь российский военный бюджет).

Еще $31,5 млрд — это средства на поддержание в боеспособности и модернизацию ядерного оружия по линии министерства энергетики США.

Кроме того, принятый Сенатом военный бюджет предусматривает введение санкций против российских газовых проектов — «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Санкции вводятся «в целях обеспечения европейской энергетической безопасности».

В минувшем финансовом году военные расходы США были ниже — $716 млрд, но на 2021 год запланирован дальнейший рост — до $740 млрд.