Рига, , 20:53 — REGNUM Одобрение по поводу продления антироссийских санкций высказала эстонский президент Керсти Кальюлайд 17 декабря по итогам саммита стран Прибалтики в Риге.

По её словам, санкции нужно продолжать продлевать «до полного выполнения Минских соглашений».

Напомним, Европейский союз в очередной раз продлил на полгода антироссийские санкции, мотивируя это тем, что Москва не изменила свою политику в отношении Киева.

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