Вашингтон, , 20:47 — REGNUM Пентагон отмечает в КНДР признаки подготовки к запуску ракеты большой дальности, что станет нарушением добровольного моратория Пхеньяна на такие мероприятия, заявил 17 декабря журналистам командующий ВВС США в регионах Тихого и Индийского океанов генерал Чарльз Браун.

По его словам, такие выводы Пентагон сделал из «риторики» Северной Кореи и «вероятности» желания Пхеньяна устроить Вашингтону «рождественский подарок».

«Есть деятельность, в проведении которой Северная Корея в действительности призналась и которая соответствует используемой риторике. Так что налицо модель поведения. Их риторика предшествует деятельности, которая предшествует запуску», — цитирует ТАСС заявление генерала.

На вопрос, будет ли новый пуск шахтным или его произведут с мобильной установки, Чарльз Браун ответить не смог.

Одновременно командующий ВВС США в регионах Тихого и Индийского океанов допустил, что КНДР может объявить о прекращении своего «добровольного моратория» и при этом не будет производить никаких ракетных пусков.

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