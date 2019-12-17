Оренбург, , 20:47 — REGNUM Исполнявший обязанности главы управления по наружной рекламе мэрии Оренбурга Андрей Гомонов покинул должность. Это связано с возвращением восстановленной по решению суда Оксаны Бондаренко, пишут СМИ.

Гомонов был на этом посту с конца октября. Его назначение было связано с увольнением Бондаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, уволенная чиновница добилась через суд восстановления на работе. Правда, компенсацию ей присудили гораздо меньше той, на которую она рассчитывала — 10 тыс. рублей вместо 250 тыс.

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