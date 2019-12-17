Вашингтон, , 20:38 — REGNUM О возможном визите на Украину американского госсекретаря Майка Помпео пишет 17 декабря Politico.

По данным администрации президента Соединённых Штатов, Помпео может приехать на Украину вскоре после Нового года. Визит связан с ситуацией, в которой оказались обе страны из-за действий демократов по импичменту американского президента Дональда Трампа.

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Напомним, в США политические противники обвиняют Трампа в давлении на украинского президента Владимира Зеленского. Ранее украинские власти сообщали, что Киев и Вашингтон согласуют вопрос о визите Зеленского в Штаты по приглашению Трампа.

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