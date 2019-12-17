Оренбург, , 20:31 — REGNUM В мэрии Оренбурга новое кадровое назначение. Заместителем градоначальника назначена Светлана Золотарёва, пишут местные СМИ.

Золотарёва ранее работала первым вице-мэром свердловского Североуральска. Главой города был Владимир Ильиных. Теперь он является и.о. мэра Оренбурга. Им и было подписано распоряжение о назначении своей бывшей подчинённой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее город возглавлял Дмитрий Кулагин. В начале декабря он уволился и был назначен вице-губернатором Оренбуржья.

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