Киев, , 20:30 — REGNUM Обмен удерживаемыми лицами следует проводить параллельно, не меняя сути «всех на всех», заявил глава СБУ Иван Баканов 17 декабря в интервью «Интерфакс».

По его словам, Украина должна обмениваться удерживаемыми лицами как с Россией, так и с ДНР и ЛНР.

«Мы не можем граждан РФ отдать в ОРДЛО. То есть, рациональнее реанимировать площадку, которая была на первом обмене — Украина и Российская Федерация», — объяснил глава СБУ.

Баканов также отметил проблемы с идентификацией лиц, удерживаемых на территории Донбасса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидеры ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обвинили Киев в затягивании процесса обмена, а также отметили нежелании украинской стороны произвести полную юридическую очистку обмениваемых лиц.

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