Загреб, , 20:25 — REGNUM Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович посулила гражданам страны перспективы зарплат размером в восемь тыс. евро, подкрепив свои слова демонстрацией фото своих переговоров с Владимиром Путиным.

Таким оригинальным способом Колинда Грабар-Китарович выступила на митинге в городе Осиек в рамках подготовки к выборам главы государства.

Видеозапись её выступления опубликовал интернет-портал Index.

«Я создам новые рабочие места… У меня уже есть договоры с рядом стран о том, что хорваты поедут к ним на обучение и, вернувшись в Хорватию, будут работать по интернету, получая по восемь тысяч евро в месяц», — заявила Грабар-Китарович.

При этом она не пояснила, какое отношение к этому имеет президент России Владимир Путин, фотографию которого во время её выступления показывали на заднем плане сцены.

Как сообщало ИА REGNUM, государственная избирательная комиссия Хорватии утвердила 11 кандидатов на пост президента. Первый тур голосования должен пройти 22 декабря.

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