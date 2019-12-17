Киев, , 20:18 — REGNUM Протестная акция, направленная против продажи земли, после сегодняшних столкновений в центре Киева будет бессрочной, заявил журналистам 17 декабря лидер радикальной партии «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Андрей Билецкий.

ИА REGNUM напоминает, что радикалы выступили на стороне протестующих и во многом способствовали тому, что в ходе акции возникли потасовки.

Билецкий выразил уверенность, что протестующие в итоге добьются своего.

«Сюда приехали селяне, чтобы остаться до дня голосования… у них была задача точно не подраться с полицией. Задача одна — добиться результата и не допустить распродажи земли. Теперь появились новые стимулы для того, чтобы продолжать», — отметил политик.

Напомним, что силовики разобрали армейские палатки, которые митингующие перед этим установили на улице Грушевского возле Верховной рады. В ходе столкновений протестующие бросали в полицейских камнями, бутылками и палками. К вечеру полиция отпустила всех 26 задержанных во время столкновений радикалов.