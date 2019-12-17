Брюссель, , 20:16 — REGNUM Новый глава Евросоюзной комиссии Урсула фон дер Ляйен ожидает встречи с президентом США Дональдом Трампом в начале 2020 года. Об этом она сообщила на своей официальной странице в сети микроблогов Twittrer.

По словам фон де Ляйен у нее состоялся телефонный разговор с Дональдом Трампом. Она подчеркнула, что Евросоюх очень заинтересован в честном партнерстве с США.

«Любезный телефонный разговор с Дональдом Трампом. Кратко поговорили об отношениях США и ЕС. Я убеждена, что тесная дружба и сотрудничество между Европой и Соединенными Штатами являются ключевыми моментами для взаимного успеха. Мы оба хотим честного партнерства. С нетерпением жду встречи в начале 2020 года», — пишет фон дер Ляйен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с приходом к власти в США Дональда Трампа, отношения между Соединенными Штатами и Европейским союзом ухудшились. Трамп откровенно заявил, что хочет добиться того, чтобы страны ЕС платили Вашингтону больше за безопасность, которую американские войска в Европе якобы обеспечивают, а также изменения торгового баланса между США и ЕС в пользу Америки.

При этом Трамп ничего не предлагает Евросоюзу взамен.

Тем не менее ЕС до сих пор в существенной степени остается под американским контролем.