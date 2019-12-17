Киев, , 20:08 — REGNUM Верховная рада Украины будет искать компромиссный вариант законопроекта о продаже земли сельскохозяйственного назначения. Об этом заявил 17 декабря уполномоченный президента страны по земельным вопросам Роман Лещенко.

По его словам, такое решение принято в связи с тем, что обсуждение вопроса об открытии рынка земли привело к акциям протеста и беспорядкам в центре Киева.

Законопроект о продаже земли сельхозназначения 13 ноября был принят в первом чтении силами фракции «Слуга народа». При этом украинские власти заявили, что перед вторым чтением документ подвергнется существенной переработке. Известно, что к документу поступило уже более трёх тысяч поправок.

Сегодня у стен Верховной рады проходит массовая акция протеста против принятия закона. В ходе столкновений пострадали 17 полицейских, около 30 демонстрантов задержаны. Один из участников акции скончался — по предварительным данным, в результате сердечной недостаточности.

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