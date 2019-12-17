Вашингтон, , 20:08 — REGNUM Послом США на Украине может стать Кейт Дейтон — директор Европейского центра исследований безопасности Джорджа Маршалла, генерал-лейтенант в отставке, сообщило 16 декабря издание Politico со ссылкой на собственные источники.

По данным СМИ, кандидатура Дейтона нравится президенту США Дональду Трампу и готов приступить к работе.

Дипломат владеет русским языком и имеет опыт работы на Украине — в 2018 году он был назначен старшим советником министра обороны США по вопросам Украины.

Напомним, предыдущего посла США на Украине Мари Йованович отозвали в связи со скандалом вокруг избирательной кампании Трампа. На её место назначили временного поверенного в делах США на Украине Уильяма Тейлора.

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