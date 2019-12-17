Киев, , 20:03 — REGNUM По многим вопросам можно поддерживать протестующих против продажи земли на Украине с их логичными требованиями и законной акцией, но драка с полицией была точно лишней, заявил вечером 17 декабря украинский политолог Кирилл Сазонов, комментируя столкновения в парламентском квартале.

Эксперт задается вопросом — может, некоторые активисты просто «слишком увлеклись»?

«Напомню, что в любой цивилизованной стране нападение на полицейского при исполнении — серьезный криминал. Какая бы не была полиция — нападать на них преступление. И логики в этом нет — претензии к народным депутатам, а не к полиции», — подчеркивает политолог.

ИА REGNUM напоминает, что после сегодняшних столкновений в центре Киева было задержано 26 человек, пострадало в стычках 17 полицейских, из них двоим понадобилась серьезная медицинская помощь. Формальным поводом к столкновениям стала попытка митингующих поставить палатку прямо на проезжей части улицы Грушевского.