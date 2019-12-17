Париж, , 20:02 — REGNUM В ходе шествия против проведения пенсионной реформы во Франции радикальная молодежь устроила беспорядки. Об этом сегодня, 17 декабря, сообщают французские СМИ.

Массовая демонстрация против пенсионной реформы проходит сегодня в Париже. В огромном шествии участвуют группы радикальной молодежи, которые начали погромы за несколько сотен метров от финальной точки процесс — площади Насьон.

Агрессивно настроенная молодежь одета в черное и вооружена молотками и камнями. Они разбили витрины магазинов, автобусные остановки и станции зарядки электромобилей. Также радикалы расписали баллончиками стены и раскидали на проезжей части мусор из мусорных баков.

Дойдя до площади Насьон радикалы вступили в столкновения с полицией. На место был вызван полицейский спецназ, который применил слезоточивый газ и дымовые шашки. Радикалы забрасывают силовиков петардами, камнями и бутылками.

Напомним, что во Франции готовится очередная пенсионная реформа, которая призвана унифицировать пенсионную систему и стимулировать граждан работать после достижения пенсионного возраста.