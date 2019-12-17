Нью-Йорк, США, , 19:56 — REGNUM Россия намерена внести на голосование в Совете Безопасности ООН своей проект резолюции по трансграничной гуманитарной помощи Сирии. Об этом 17 декабря сообщил журналистам постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Свой проект схожей резолюции готовят Бельгия, Германия и Кувейт. Он предполагает продление соответствующего механизма ещё на один год.

«Мы будем предлагать продлить на полгода, оставив два самых необходимых пункта пропуска из четырех», — сказал Небензя, отметив, что речь идёт о «простой, ясной и чёткой» резолюции.

По его словам, в Москве «никогда не были в восторге» от трансграничных гуманитарных операций, но «шли на это, учитывая условия «на земле» в Сирии».

«На данный момент ситуация кардинально изменилась, правительство контролирует большую часть территории страны», — подчеркнул постпред России.

Ожидается, что оба проекта будут вынесены на рассмотрение Совета Безопасности 19 декабря, когда истекает срок действия предыдущей резолюции.