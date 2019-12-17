Киев, , 19:54 — REGNUM Украина превратится в Мадагаскар и в стране начнётся голод, если будет принят законопроект о продаже сельхозземель, заявила 17 декабря депутат Верховной рады Юлия Тимошенко телеканалу «112. Украина».

По её словам, земли будут скуплены транснациональными корпорациями «глобального происхождения», которым неинтересно выращивать экологически чистые продукты.

«Они будут засыпать землю химикатами, как мы видим, во всем мире происходит. И они будут торговать сырьем», — заявила Тимошенко.

При этом она привела в пример остров Мадагаскар, где почти все сельхозземли давно проданы транснациональным корпорациям, после чего страна стала рекордсменом по доле голодающих среди населения.

Как сообщало ИА REGNUM, в данный момент президент и правительство Украины продавливают законопроект, позволяющий продавать сельскохозяйственные земли иностранцам или лицам с двумя гражданствами.

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