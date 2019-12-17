Москва, , 19:52 — REGNUM Британский посол в РФ Лори Бристоу заявил о том, что он покинет российскую территорию 3 января 2020 года. Соответствующее заявление он сделал в ходе рождественского приёма в резиденции.

По его словам, его отъезд связан с истечением полномочий. Дипломат признался в том, что ему нравится Россия, и за четыре года работы он это осознал в полной мере.

Вместо Бристоу в Россию в качестве посла приедет Дебора Броннерт, которая станет первым британским послом-женщиной в РФ.