Москва, , 19:55 — REGNUM «Земельный майдан», который 17 декабря начался в Киеве, мог быть инсценирован киевской властью, чтобы возглавить народное недовольство снятием моратория на продажу земли. Об этом заявил украинский общественный деятель Юрий Кот в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Сегодняшний митинг — это, скорее всего, технология, которая призвана возглавить и подавить все протестные движения, чтобы выполнить все требования МВФ. То есть на Украине требования МВФ намного важнее, чем требования и мнения украинского народа», — заявил Кот.

По мнению общественника, подобное положение дел ведёт к развалу Украины.

«Если это процесс не остановить, то скоро про Украину будем молчать или говорить только хорошее. Потому что Украины не будет, её хоронят на наших глазах», — сказал Кот.

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