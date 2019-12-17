Калуга, 17 декабря 2019, 19:39 — REGNUM 17 декабря в Калуге отметили 60-летие Ракетных войск стратегического назначения. В этот день в 1959 году вышло постановление Совета министров СССР, в соответствии с которым была учреждена должность главнокомандующего Ракетными войсками, образован Главный штаб РВСН и другие органы военного управления.
Калужским городским советом ветеранов в честь праздника было организовано торжественное мероприятие.
Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в библиотеке имени Н.А.Некрасова собрались ветераны ракетных войск и члены военно-патриотического движения «Юнармия». Собравшихся ждала выставка, на которой были представлены книги, фотографии, макеты и документы, посвящённые истории Ракетных войск стратегического назначения. Ветераны-ракетчики поделились воспоминаниями о службе, рассказали о становлении ракетных войск и создании систем вооружения. Ветеранов ракетных войск поздравил глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов.
Александр Иванов также поблагодарил руководство городского совета ветеранов за активную работу по патриотическому воспитанию молодого поколения и помощь ветеранам Великой Отечественной войны и вооруженных сил».
Председателю городского совета ветеранов Евгению Янкелевичу было вручено благодарственное письмо, ветеранам ракетных войск были вручены памятные медали и подарки.