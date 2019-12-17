Москва, , 19:42 — REGNUM Украинский политолог Якуб Корейба, периодически выступающий на российском телевидении в качестве эксперта, намерен стать латифундистом на Украине. Об этом он 17 декабря заявил в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По его словам, его дед и другие предки были землевладельцами на Украине. Сейчас, когда на Украине панируют сделать свободный рынок земли, он планирует продолжить эту семейную традицию. Польский эксперт не уточнил, намерен ли он купить земли или планирует отсудить те наделы, которые когда-то принадлежали его семье. Однако политолог поставил себе твёрдую цель стать «латифундистом» на Украине.

«Есть вопрос восстановления исторической справедливости. Мой дед, мой прадед были латифундистами на Украине. И я тоже буду. Я там буду хозяином, которого у вас никогда не было. Буду о своей земле и своих крестьянах заботиться как никто. Потому что если земля принадлежит всем, то она не принадлежит никому. Все еще придёте ко мне работать трактористами. Украинская земля — лучшая в мире», — сказал Корейба.

Свои слова относительно того, что на него будут работать, Корейба, по всей видимости, адресовал присутствующим в студии украинским экспертам. Последние никак не ответили на заявления польского политолога.

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