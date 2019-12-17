Пекин, , 19:28 — REGNUM В КНР состоялась торжественная церемония передачи на вооружение ВМС Народно-освободительной армия Китая (НОАК) первого авианосца китайского производства, названного в честь восточной провинции Шаньдун. Церемонию, которая прошла в военном порту Санья на острове Хайнань, возглавил партийно-государственный лидер КНР, председатель Центрального военного совета (ЦВС) Си Цзиньпин, сообщает 17 декабря Синьхуа.

Верховный Главнокомандующий КНР вручил Боевое знамя НОАК и свидетельство о названии корабля командиру и политкомиссару, а также, поднявшись на борт, пообщался с личным составом авианосца и особенностями обслуживания и применения палубной авиации, сделав запись в бортовом журнале.

На причале прошла встреча Си Цзиньпина с представителями коллектива строителей авианосца, который решением ЦВС КНР получил бортовой номер 17.