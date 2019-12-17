Киев, , 19:27 — REGNUM В случае принятия Верховной Радой законопроекта о землях Украину ждут голодные времена, сравнимые с африканскими. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

По её словам, сразу после принятия соответствующего законопроекта скупкой земель займутся крупные монополии. Тимошенко подчеркнула, что это могут быть как транснациональные корпорации, так и украинские компании, выражающие интересы таких корпораций.

В качестве примера политик привела Мадагаскар, где был принят аналогичный законопроект, после чего местное население начало испытывать голод. Тимошенко уверена, что Украина может пойти аналогичным путём.