Москва, , 19:10 — REGNUM Законопроект об аттестации гидов правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 17 декабря.

Вопрос введения обязательной аттестации экскурсоводов (гидов), гидовпереводчиков и инструкторов-проводников неоднократно поднимался профессиональным экспертным сообществом в сфере туризма. Экскурсоводы и гиды-переводчики должны быть не только высокопрофессиональными специалистами в своей области, но и иметь глубокие знания о регионе, его исторических и культурных особенностях, отмечают авторы.

В этой связи предлагается установить основные критерии аттестации экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников, а также содержит требования к образованию, стажу работы и наличию профессиональных знаний и навыков.

Законопроект предусматривает запрет на оказание услуг экскурсовода (гида) или гида-переводчика на туристских маршрутах, в том числе национальных туристских маршрутах, без прохождения аттестации и получения аттестата. Аттестация экскурсоводов (гидов) и гидов переводчиков проводится органом государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере туризма, на территории которого экскурсоводы (гиды) и гиды-переводчики предполагают оказывать такие услуги.

Проведение аттестации экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков для подтверждения соответствия уровня их квалификации осуществляется один раз в пять лет. Экскурсоводы (гиды), и гиды-переводчики обязаны проходить аттестацию в том регионе, на туристских маршрутах которого они оказывают услуги. По результатам успешного прохождения аттестации им выдается нагрудная идентификационная карточка установленного образца и аттестат, за выдачу которого уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Когда аттестация не нужна

При этом аттестации не подлежат лица, осуществляющие трудовую деятельность в централизованных религиозных организациях или религиозных организациях, входящих в их структуру, иные лица, осуществляющие ознакомление экскурсантов (туристов) с объектами показа в целях, не связанных с получением дохода, а также на экскурсоводы (гиды) и гиды-переводчики, оказывающие услуги на объектах показа и не оказывающих услуги на туристских маршрутах, которые должны состоять в трудовых отношениях (на основании трудового либо гражданско-правового договора, предусматривающего оказание ими таких услуг) с владельцами таких объектов.