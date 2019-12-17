Вашингтон, , 19:05 — REGNUM Министерство обороны США планирует пополнить Военно-морской флот группировкой беспилотных кораблей. Об этом сообщает британское издание The Times со ссылкой на сотрудника Управления перспективных исследовательских проектов (DARPA) Пентагона Эндрю Насса.

Предполагается, что военно-морские дроны будут близки к обычным боевым судам и будут действовать в связке друг с другом. При этом беспилотники смогут значительно дольше обычных кораблей находиться в автономном плавании, не заходя в порты.

По информации издания, на исследования и разработку беспилотников для ВМФ в бюджете Пентагона на 2020 год уже отведено $630 млн. Разработку прототипа такой группировки планируется завершить к 2023 году.