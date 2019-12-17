Киев, 17 декабря 2019, 19:22 — REGNUM В центре Киева, в районе проведения акции протеста умер мужчина, рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко, сообщил 17 декабря телеканал «Наш».
По словам чиновника, мужчина умер от сердечной недостаточности. Родственники погибшего подтвердили, что ему было плохо ночью накануне.
Отметим, что на telegram-канале бывшего депутата Верховной рады Игоря Мосийчука появилась информация, якобы умершего мужчину избили правоохранители.
Как сообщало ИА REGNUM, у стен украинского парламента проходит массовая акция протеста против открытия рынка земли. На данный момент в ходе стычек пострадали 17 полицейских. Задержаны 26 демонстрантов.
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