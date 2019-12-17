Киев, , 19:22 — REGNUM В центре Киева, в районе проведения акции протеста умер мужчина, рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко, сообщил 17 декабря телеканал «Наш».

"Есть информация, что во время столкновений умер мужчина, и будто бы от действий полиции. Хочу сказать, что личность этого человека установлена — гражданин 1979 года рождения», — рассказал он.

По словам чиновника, мужчина умер от сердечной недостаточности. Родственники погибшего подтвердили, что ему было плохо ночью накануне.

«Завтра будет вскрытие и уже будет окончательно установлена причина смерти, а также обстоятельства, которые этому предшествовали», — добавил Крищенко.

Отметим, что на telegram-канале бывшего депутата Верховной рады Игоря Мосийчука появилась информация, якобы умершего мужчину избили правоохранители.

Как сообщало ИА REGNUM, у стен украинского парламента проходит массовая акция протеста против открытия рынка земли. На данный момент в ходе стычек пострадали 17 полицейских. Задержаны 26 демонстрантов.

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