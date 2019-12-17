Киев, , 19:45 — REGNUM Заведующий кафедрой информатики и информационных технологий филиала КНЭУ им. В. Гетьмана (Кривой Рог, Украина) Александр Зеленский, отец украинского президента Владимира Зеленского, 17 декабря в интервью изданию Страна.ua рассказал, что критика в адрес его сына несправедлива.

По его словам, на Зеленского в СМИ льют грязь, и это неправильно.

Чего он добился? Ничего не добился» . Но человек старался?» Александр Зеленский «Вот за что Вову ругают? Вот сейчас он ездил в Париж на «нормандский саммит», отстаивал интересы страны. Да, не всё получилось. Но и не всё от него зависит. И всё равно говорят: «. Но человек старался?»

Комментируя реакцию на дебют Зеленского на встрече в «нормандском формате», отец политика заявил, что было нелегко говорить с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите.

Александр Зеленский «Напротив него за столом сидит человек, который владеет атомным оружием, имеет колоссальную армию, третью в мире! И всё равно обхают…»

На вопрос, понимал ли Зеленский, избираясь в президенты, что на него будет литься грязь в таком масштабе, отец политика сказал:

Александр Зеленский «Не думаю, что он это понимал. И слава богу. Как и то, что опыта нет, — слава богу! Сейчас опытный человек — это тот, кто знает концы, коррупцию, связи, схемы. Вот это опытный. А пришёл человек без этих связей. И он никогда не возьмёт лишнюю копейку. Это я вам как живой отец говорю. Я просто знаю нашу семью».

Отец Зеленского сказал, что, по его мнению, новый президент Украины «борется против всей системы». Он считает, что «скоро с [олигархом Игорем] Коломойским будут проблемы». Он отверг заявление, что сын связан с бизнесменом.