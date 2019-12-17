Москва, , 19:01 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин пригласил председателя ПАСЕ Лилиан Мори Паскье посетить Россию в 2020 году.

«Я знаю, что в январе истекает срок ваших полномочий, но независимо от того, где вы дальше будете себя реализовывать, всегда рады вас видеть», — сказал Володин.

По его мнению, для того чтобы понять Россию, нужно побывать в регионах.

«Поэтому если будет у Вас возможность, приезжайте, я вас приглашаю», — отметил он.

Также Володин провел для Паскье небольшую экскурсию по зданию Государственной думы. В том числе, он познакомил ее с журналистами в пресс-центре.

«Пул очень профессиональный, это нас держит в тонусе», — отметил Володин.

«Вся журналистика должна быть независимой», — согласилась председатель ПАСЕ.

Затем Паскье в сопровождении Володина посетила зал пленарных заседаний. Депутаты поприветствовали гостью.