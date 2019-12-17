Москва, 17 декабря 2019, 18:57 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский не может допустить мысли, что ему придётся поссориться с Западом, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 17 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, что поводом для этого разговора стала новость о том, что освистанный за ультраправые взгляды украинский игрок испанской футбольной сборной Роман Зозуля нашёл поддержку в лице президента Украины Владимира Зеленского. Последний назвал Зозулю патриотом и написал, что пожимает ему руку.
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