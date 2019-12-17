Москва, , 18:56 — REGNUM Ряд предложений законопроекта о профилактике семейного насилия носят дискуссионный характер. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с председателем ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.

Володин сообщил о том, что депутат Госдумы Оксана Пушкина («Единая Россия») подготовила законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, и «идет острая дискуссия».

Он напомнил, как в 2003 году сам внес законопроект о равных правах мужчин и женщин, документ был рассмотрен в первом чтении, а потом заморожен.

«Отдельные положения его были реализованы, а часть их до сегодняшнего дня мы обсуждаем, они считаются дискуссионными. Мы считаем, что это нормально, потому для нас самое главное — принятие решений, которые потом органично бы вписывались в нашу жизнь. Важно, чтобы закон исполнялся, чтобы люди его приняли», — отметил Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Совфед начал публичное обсуждение законопроекта о профилактике семейного насилия. Инициатива вызвала широкий общественный резонанс.