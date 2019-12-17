Москва, , 18:49 — REGNUM Власти Российской Федерации расширили контрсанкции против Украины. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев.

Расширение контрсанкций стало ответом на решение властей Украины продлить действие заградительных пошлин на различные российские товары.

В постановлении, подписанном председателем правительства Дмитрием Медведевым сказано, что к ввозу на территорию России отныне запрещены крахмал, глюкоза и фруктоза, ряд медицинских товаров, а также некоторые отопительные системы и их элементы, производимые на территории Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после прихода к власти на Украине бандеровцев и их приспешников в феврале 2014 года российско-украинские отношения рухнули. Киев ввел эмбарго на ряд российских товаров, далее санкционный список только расширялся.

Москва вынуждена была ответить контрсанкциями, чтобы защитить свой рынок. Российские власти запретила импорт отдельных видов продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, бумаги, одежды и обуви. Далее список также расширялся.