17 декабря 2019 | Время чтения 21 мин

Видя «стеснительность» российских властей в осуждении японского милитаризма и праздновании славной победы над ним, пропаганда Японии, практически не встречая сопротивления Москвы, грубо искажает историю войны, возлагая ответственность за кровопролитную бойню на другие государства, в том числе на Советский Союз, якобы «вероломно напавший на Японию и укравший у нее исконные территории».

Анатолий Кошкин, , 18:47 — REGNUM Как следует из телепередачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», доселе для меня неизвестный «украинский журналист Дмитрий Гордон» разразился тирадой:

Медаль СССР «За победу над Японией», 1945

«Подавитесь этим Крымом, чтоб он вам костью в горле стал. И Донбасс вместе с ним. Рано или поздно мы заберем все, что принадлежит нам по праву».

По его словам, у России также «отнимут» Курильские острова, Карелию, Калининградскую область «и много еще чего другого».В ответ на это Соловьев назвал Гордона нацистом и русофобом, который «встал на сторону империалистической Японии и нацистской Германии».

Хотя я не большой поклонник телевизионных ток-шоу, в данном случае не могу не согласиться с телеведущим. Именно потому, что верховная власть стала «стесняться» вспоминать, какой страной еще недавно (по историческим меркам 75 лет — это не срок) была Япония, и как ранее принадлежащие Российской Империи Курильские острова и Южный Сахалин были возвращены нашей стране, в Стране восходящего солнца сочли возможным с немыслимой в советские времена нахрапистой требовательностью «выбивать» у России якобы «исконные северные территории».

Ныне у наших властей считается политическим «моветоном» напоминать о зверствах, чинимых японским самураями в годы развязанной ими совместно с нацистской Германией Второй мировой войны. Как же, ведь Япония «богатая страна», которая якобы «спит и видит», как отблагодарить Россию за Курильские острова в случае их сдачи. И не важно, что российский МИД, видимо, на внутреннюю аудиторию заявляет, что переговоры ведутся не о территориях, а только о «мирном договоре». В Токио прекрасно понимают, что под эвфемизмом «мирный договор» обе стороны понимают в первую очередь и главным образом «возвращение» Японии законно принадлежащих нашей стране южных Курил.

Да и не только южных, ибо, как уже доводилось писать, в Японии немало тех, кто видит окончательное «подведение итогов войны» только при условии восстановления своих северных рубежей в довоенных пределах, а именно при установлении суверенитета Токио над всеми Курильскими островами и завоеванным войной Южным Сахалином.

Не случайно в Японии внимательно наблюдают, как власть предержащие в России упорно сопротивляются требованию российской общественности восстановить незаконно вычеркнутую предателем и перебежчиком бывшим министром иностранных дел РФ Козыревым и его подельниками с согласия тогдашнего президента России Ельцина из реестра Дней воинской славы дату 3 сентября — Праздник победы над Японией. В японских СМИ пишут, что тем самым Москва не хочет «обижать» Японию, имея на нее немалые виды в плане экономической помощи, к которой, несмотря на растиражированные в России обещания премьером Синдзо Абэ «златых гор», крупный бизнес Страны восходящего солнца приступать не спешит. Ибо рассматривает такую «помощь» как «плату» за обещанные в свое время Курильские острова. А без островов, дескать, пока платить не за что…

Видя «стеснительность» российских властей в осуждении японского милитаризма и праздновании славной победы над ним, пропаганда Японии, практически не встречая сопротивления Москвы, грубо искажает историю войны, возлагая ответственность за кровопролитную бойню на другие государства, в том числе на Советский Союз, якобы «вероломно напавший на Японию и укравший у нее исконные территории».

Вот и в планах празднования 75-й годовщины Великой Победы советского народа об общенациональных мероприятиях по случаю разгрома милитаристской Японии и освобождения восточноазиатских народов пока не слышно.

В связи с этим считаем необходимым вновь направить российским властям следующее обращение:

ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ

Президенту Российской Федерации В. В. ПУТИНУ