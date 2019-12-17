Москва, , 18:45 — REGNUM Председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье надеется, что отношения России и Грузии вернутся в мирное русло.

«Господин председатель, мы с большим вниманием следим за развитием отношений России и Грузии, и мы надеемся, что эти отношения смогут вернуться в мирное русло, русло нормальных отношений», — ответила Паскье в ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, очередной виток напряжения отношений между Россией и Грузией начался с заседания сессии Межпарламентской ассамблеи православия, когда глава организации депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) по протоколу мероприятия занял кресло спикера парламента Грузии.