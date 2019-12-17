Ла-Пас, , 18:43 — REGNUM Предоставлением бывшему боливийскому президенту Эво Моралесу статуса беженца Аргентина нарушает нормы международного права, написала и.о. главы МИД Боливии Карен Лонгарик в Twitter.

Лонгарик «Недопустимо предоставлять статус беженца лицу, в отношении которого имеются серьёзные основания предполагать, что он совершил преступление против человечности».

Напомним, 12 декабря в аргентинском МИД заявили, что Моралес получит статус беженца. Пока у бывшего президента Боливии в Аргентине статус человека, получившего политическое убежище.

Читайте подробнее: МИД Аргентины: Эво Моралес получит статус беженца

Читайте ранее в этом сюжете: Моралес назвал условие своего возвращения в Боливию