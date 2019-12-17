Москва, , 18:40 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил председателя ПАСЕ Лилан Мори Паскье взять на контроль вопрос уважения исторической памяти.

«Есть тема, которую мы с вами обсуждали в Страсбурге, о ней хотелось бы еще раз сказать и попросить, чтобы вы этот вопрос обязательно поставили на контроль. Речь идет об исторической памяти, о наших солдатах, офицерах, которые погибли, защищая мир от «коричневой чумы». — заявил Володин в ходе встречи с председателем ПАСЕ.

По его словам, страны должны сделать все для того, чтобы их память жила и чтобы их не растоптали как в прямом смысле, так и в переносном, учитывая, что мы сталкиваемся с актами вандализма, когда памятники, могилы разрушают.

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы согласилась с ним.

«Я знаю, что ваше предложение находит положительный отклик со стороны коллег, со стороны других европейских стран», — сказала Лилиан Мори Паскье.

«В свете того, что осуществляются нападки на историю, особенно важно внимательно следить за тем, как преподается история во всех государствах-членах Совета Европы, следить за тем, чтобы история, которая преподается, соответствовала реальности», — заявила она.

«Мы не должны допустить того, чтобы реинтерпретировались факты истории с точки зрения каких-то групп. Эта та крупица, которую мы можем сделать, чтобы почтить память и отдать дань уважения тем людям, которые погибли, защищая нас и дали нам свободу», — заключила она.