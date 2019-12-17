Ашхабад, , 18:36 — REGNUM Ахалской области, возглавляемой сыном президента Туркмении Сердаром Бердымухамедовым, удалось первой в стране внедрить цифровые технологии в систему госуправления. Об этом глава региона сообщил на правительственном совещании, передает «Туркменистан сегодня».

По его словам, в Ахалской области ведется системная работа по воплощению в жизнь утвержденной президентом Гурбангулы Бердымухамедовым Концепции развития цифровой экономики на 2019 — 2025 годы, основная цель которой заключается в повышении конкурентоспособности народного хозяйства.

Отмечается, что специалисты министерства промышленности и коммуникаций Туркмении уже внедрили систему электронного документооборота в администрации Ахалского региона и ее районных представительствах, а сейчас занимаются подключения к электронному документообороту предприятий и учреждений, работающих на территории области.

Напомним, по мнению экспертов, Сердар Бердымухамедов является наиболее вероятным будущим преемником действующего президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова после того, как тот решит покинуть пост главы государства.