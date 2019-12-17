Москва, 17 декабря 2019, 18:31 — REGNUM Президент России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора 17 декабря обменялись мнениями по ситуации в Ливии и Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В частности, как отмечается, лидеры двух стран обсудили вопросы, связанные с продолжающейся в Ливии эскалацией военного противостояния.
Путин и Эрдоган выразили поддержку посредническим усилиям ООН и ФРГ, направленным на прекращение вооружённого конфликта и возобновление мирного диалога. Стороны отметили готовность Москвы и Анкары оказать содействие в налаживании межливийских контактов.
Кроме этого, президенты обсудили ситуацию в Сирии, в том числе в контексте российско-турецких договорённостей по стабилизации обстановки в Идлибе и на северо-востоке страны.
В ходе беседы был подчёркнута важность наращивания совместных усилий по борьбе с террористическими группировками.
Сообщается, что по итогам разговора Путин и Эрдоган условились об активизации российско-турецких контактов в различных форматах.
Читайте ранее в этом сюжете: Эрдоган позвонил Путину второй раз за неделю