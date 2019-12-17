Москва, , 18:31 — REGNUM Президент России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора 17 декабря обменялись мнениями по ситуации в Ливии и Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В частности, как отмечается, лидеры двух стран обсудили вопросы, связанные с продолжающейся в Ливии эскалацией военного противостояния.

Путин и Эрдоган выразили поддержку посредническим усилиям ООН и ФРГ, направленным на прекращение вооружённого конфликта и возобновление мирного диалога. Стороны отметили готовность Москвы и Анкары оказать содействие в налаживании межливийских контактов.

Кроме этого, президенты обсудили ситуацию в Сирии, в том числе в контексте российско-турецких договорённостей по стабилизации обстановки в Идлибе и на северо-востоке страны.

В ходе беседы был подчёркнута важность наращивания совместных усилий по борьбе с террористическими группировками.

Сообщается, что по итогам разговора Путин и Эрдоган условились об активизации российско-турецких контактов в различных форматах.

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