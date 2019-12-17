Лондон, 17 декабря 2019, 18:28 — REGNUM Работа нового британского парламента началась 17 декабря с торжественной церемонии в Вестминстерском дворце.
В первый же день парламентарии официально назначили спикером Линдси Хойл от Лейбористской партии.
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Напомним, новый парламент сформирован по итогам выборов 12 декабря, на котором большинство голосов досталось Консервативной партии (сторонники Brexit).
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