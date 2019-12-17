История вопроса

Внутренняя политика Великобритании



Новости, статьи интервью о политических процессах в стране. Великобритания — квази-унитарное государство с парламентской монархией. Действующая королева Елизавета II Винзор. Большая часть властных полномочий принадлежит кабинету министров во главе с премьер-министром. Действующий премьер-министр Британии — Тереза Мэй.



В стране двухпалатный парламент. Палата общин — выборная, Палата лордов — назначаемая. Парламент — главный законодательный институт страны.



В настоящий момент страна переживает политический кризис, среди прочего связанный с спорами вокруг движения Brexit.

