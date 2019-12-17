Москва, 17 декабря 2019, 18:27 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский надеется на то, что неонацисты и радикалы будут относиться к нему толерантно, и поэтому заискивает перед ними, считает депутат Госдумы РФ Константин Затулин («Единая Россия»). Об этом он заявил 17 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя новость о том, что Министерство иностранных дел Украины выполнило решение суда и взяло на работу бывшего консула Украины в Гамбурге Василия Марущинца, известного своими ультраправыми взглядами.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Марущинцу выплатили компенсацию в размере более 218 тыс. гривен или около 9 тыс. долларов за вынужденный полуторагодичный «прогул». Между тем ранее популярный украинский блогер Анатолий Шарий опубликовал записи из закрытого профиля дипломата, в которых тот отрицал Холокост, обвинял евреев во всех бедах, а также фотографировался с тортом в форме книги Адольфа Гитлера.
Читайте ранее в этом сюжете: Уволенный консул вернулся в МИД Украины