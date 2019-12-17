Москва, , 18:27 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский надеется на то, что неонацисты и радикалы будут относиться к нему толерантно, и поэтому заискивает перед ними, считает депутат Госдумы РФ Константин Затулин («Единая Россия»). Об этом он заявил 17 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя новость о том, что Министерство иностранных дел Украины выполнило решение суда и взяло на работу бывшего консула Украины в Гамбурге Василия Марущинца, известного своими ультраправыми взглядами.

«В первую очередь это характеристика апелляционных судов на Украине, — сказал Затулин. — Но во вторую очередь это к Зеленскому и к его команде. Он мог бы сказать: «Мы, несмотря на решение апелляционного суда, никогда не восстановим человека с такими взглядами в нашем министерстве иностранных дел». И пусть потом апелляционный суд делает всё, что угодно. Но Зеленский этого не сделал, потому что он считает нужным поддерживать тех, кто справа — радикалов и неонацистов, чтобы они вели себя в его отношении как можно более толерантно. Он перед ними заискивает. Всё время».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Марущинцу выплатили компенсацию в размере более 218 тыс. гривен или около 9 тыс. долларов за вынужденный полуторагодичный «прогул». Между тем ранее популярный украинский блогер Анатолий Шарий опубликовал записи из закрытого профиля дипломата, в которых тот отрицал Холокост, обвинял евреев во всех бедах, а также фотографировался с тортом в форме книги Адольфа Гитлера.

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