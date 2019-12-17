Тартус, Сирия, , 18:24 — REGNUM Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon не менее трёх часов курсировал возле сирийского побережья в районе совместных учений ВМФ России и ВМС Сирии, сообщают 17 декабря мониторинговые авиационные интернет-ресурсы.

Морской авиаразведчик вылетел с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия и не менее трёх часов летал вдоль сирийского побережья, приближаясь к морской границе Сирии в районе базы ВМФ России Тартус, где расположена база ВМФ РФ, а также к российской авиабазе Хмеймим.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря в Средиземном море начались совместные учения Военно-морского флота России и военно-морских сил Сирийской Арабской республики.

В них также задействованы самолёты российской авиагруппы, расположенной на базе ВКС «Хмеймим».

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