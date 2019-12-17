Душанбе, , 18:23 — REGNUM Министерство внутренних дел Таджикистана проводит проверку после жалоб женщин на задержания из-за ношения ими хиджаба, сообщают сегодня, 17 декабря, таджикистанские СМИ.

По словам Нилуфар Раджабовой, её и около 20 других женщин задержали в Душанбе в ходе рейда против «женщин в хиджабах»:

«У нас спрашивали, почему мы, такие красивые женщины, укутываемся в хиджабы? Интересовались, не трудно ли нам дышать в таком наряде? Мол, здесь вам не Афганистан и не Иран. Нам сказали, что такая одежда является недопустимой и раздали всем шарфы. Попросили снять хиджабы и накинуть на голову шарфы. Мне не достался шарф, сказали, нет больше».

Она настаивает, что сотрудники ОВД — 2 столичного района Сино отняли у нее телефон и продержали взаперти около пяти часов и угрожали арестом на 15 суток.

«Я спросила, какой закон дал вам право так обращаться с женщиной? Мне ответили, что я не женщина, а провокатор», — рассказывает Раджабова.

В МВД обещают разобраться в ситуации и сообщить о результатах. Руководство ведомства, по словам начальника пресс-центра Умарджона Эмомали, назначило проверку.

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