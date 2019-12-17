Буэнос-Айрес, , 18:19 — REGNUM Своё возвращение в Боливию её бывший президент Эво Моралес назвал возможным, если его перестанут преследовать. Об этом он написал 17 декабря в Twitter.

Моралес «Если они хотят провести свободные выборы, пусть закончится политическое преследование, и пусть они дадут мне вернуться в Боливию».

По словам бывшего боливийского президента, в выборах он участвовать не собирается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, над Моралесом нависла угроза ареста: на родине новые власти обвиняют его в терроризме и подстрекательстве к мятежу.

Сейчас он живёт в Аргентине, предоставившей политику убежище после госпереворота и его фактического отстранения от власти.

Читайте ранее в этом сюжете: Моралес обвинил в терроризме захвативших власть в Боливии