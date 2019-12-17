Москва, , 18:14 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры. Соответствующую информацию, ранее обнародованную офисом турецкого лидера, подтвердила пресс-служба Кремля.

Отмечается, что стороны обсудили ситуацию в Ливии, а также выразили поддержку миротворческим усилиям ООН и Германии на этом направлении.

Помимо этого, Эрдоган и Путин обсудили ситуацию в Сирии в свете договорённостей, достигнутых сторонами по Идлибу и северо-восточных земель Сирии. При этом оба лидера особо подчеркнули важность борьбы с террористами.