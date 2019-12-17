Вильнюс, , 18:11 — REGNUM Парламент Литвы сегодня, 17 декабря, повысил налог на прибыль для банков и кредитных организаций до 20%, сообщает корреспондент ИА REGNUM. При этом тариф будет взиматься с тех учреждений, прибыль которых равна или превышает 2 млн евро. За этот законопроект проголосовало 90 членов парламента, 15 были против, 24 воздержался.

Ранее тариф налога на прибыль для банков составлял 15%. Сами банковские эксперты в Литве, протестуя против законопроекта, намекали, что потерю прибыли компенсируют за счёт роста расценок на свои услуги для населения.